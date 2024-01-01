"Новогодний МиГ": воздушная тревога по всей Украине длилась 2,5 часа
Понедельник, 1 января 2024, 13:57
1 января по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась примерно 2 часа 35 минут.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Внимание. Вся Украина - ракетная опасность!
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Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).
Также угроза применения баллистического вооружения для восточных областей!
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".
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Обновлено: В 13.55 Воздушные силы сообщили об отбое воздушной угрозы МиГ-31К.