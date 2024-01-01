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"Новогодний МиГ": воздушная тревога по всей Украине длилась 2,5 часа

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 января 2024, 13:57
Новогодний МиГ: воздушная тревога по всей Украине длилась 2,5 часа
иллюстративное фото Getty Images

1 января по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась примерно 2 часа 35 минут.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание. Вся Украина - ракетная опасность!

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Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).

Также угроза применения баллистического вооружения для восточных областей!

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

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Обновлено: В 13.55 Воздушные силы сообщили об отбое воздушной угрозы МиГ-31К.

Темы: воздушная тревога
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