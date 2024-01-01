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В Харькове ночью запустили салют во время тревоги

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 1 января 2024, 12:51
В Харькове ночью запустили салют во время тревоги
фото полиции

В Харькове неизвестные с помощью пульта дистанционного управления запустили фейерверк в ночь на 1 декабря.

Источник: полиция Харьковской области 

Дословно: "Около полуночи в Слободском районе Харькова в полицию поступило несколько вызовов от граждан, что в парке неизвестные запустили фейерверк. 

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили установку запуска фейерверка, к которой выведен провод. Предварительно установлено, что фейерверк был запущен с помощью пульта для дистанционного запуска".

Детали: Полиция сообщает, что пытается установить личности нарушителей.

Воздушная тревога звучала в Харькове примерно с 22:40 до 00:05.

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Темы: Харьковвоздушная тревогаполиция
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