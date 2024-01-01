В Харькове ночью запустили салют во время тревоги
Понедельник, 1 января 2024, 12:51
В Харькове неизвестные с помощью пульта дистанционного управления запустили фейерверк в ночь на 1 декабря.
Источник: полиция Харьковской области
Дословно: "Около полуночи в Слободском районе Харькова в полицию поступило несколько вызовов от граждан, что в парке неизвестные запустили фейерверк.
Реклама:
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили установку запуска фейерверка, к которой выведен провод. Предварительно установлено, что фейерверк был запущен с помощью пульта для дистанционного запуска".
Детали: Полиция сообщает, что пытается установить личности нарушителей.
Воздушная тревога звучала в Харькове примерно с 22:40 до 00:05.
ВИДЕО ДНЯ