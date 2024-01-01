Оборонцы показали, как сбивали дроны россиян в новогоднюю ночь

Скрин из видео ГПСУ

Пограничники обнародовали видео атаки российских дронов на Одесскую область в ночь на 1 декабря.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Пограничники сообщают, в новогоднюю ночь уничтожили 5 российских дронов "Shahed".

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4 вражеских беспилотника с неба "сняли" пограничники Одесского отряда, еще один - военнослужащие Морохороны Госпогранслужбы.

Оборонці показали, як збивали дрони росіян в новорічну ніч pic.twitter.com/5Pld2vIiaL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 1, 2024