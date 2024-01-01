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Оборонцы показали, как сбивали дроны россиян в новогоднюю ночь

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 1 января 2024, 13:24
Оборонцы показали, как сбивали дроны россиян в новогоднюю ночь
Скрин из видео ГПСУ

Пограничники обнародовали видео атаки российских дронов на Одесскую область в ночь на 1 декабря.

Источник: Государственная пограничная служба Украины 

Детали: Пограничники сообщают, в новогоднюю ночь уничтожили 5 российских дронов "Shahed".

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4 вражеских беспилотника с неба "сняли" пограничники Одесского отряда, еще один - военнослужащие Морохороны Госпогранслужбы.

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Темы: Пограничная службабеспилотникиграницаОдесская область
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