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Путин заявил, что армия РФ учится новому и ее силы “кратно растут”

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 1 января 2024, 15:07
Путин заявил, что армия РФ учится новому и ее силы “кратно растут”
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия учится использовать современные виды вооружения, реагировать на них "с точки зрения производства" и применять на поле боя.

Источник: Путин во время поездки в военный госпиталь

Прямая речь: "Современное искусство ведения войны, эффективность зависит от того, насколько быстро армия может сориентироваться насчет того, что является наиболее важным на данный момент, отреагировать на это с точки зрения производства и внедрять это как можно быстрее в ходе боевых действий.

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У нас это получается лучше, чем где бы то ни было. Это очень огромное преимущество, которое появляется у наших Вооруженных сил. Думаю, что так действовать сегодня не может никто.

…Способности Вооруженных сил РФ постоянно кратно возрастают.

…Практически стратегическая инициатива сегодня находится в наших руках. Аккуратно научились действовать, не выполнять боевые задачи любой ценой. Во всяком случае так мне докладывают. Я на этом настаиваю: любые операции проводить после серьезного огневого поражения.

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…Наши ВС становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства вооружения, насколько к этому не готова ни одна армия в мира".

Детали: При этом он оценил ситуацию на фронте как "удовлетворительную". Улыбаясь, он уточнил, что назвал ее так, потому старается "не давать высоких оценок".

Президент страны-агрессора заявил, что будет наращивать удары по Украине.

Темы: ПутинРосcияармия
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