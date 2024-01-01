В новом году уже состоялось 56 боевых столкновений, на нескольких направлениях были штурмы – Генштаб   

С начала нового 2024 года на фронте уже состоялось 56 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 1 января

Дословно: "В течение суток состоялось 56 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 81 авиационный удар, в том числе ударными дронами типа "Shahed-136/131", совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: Украинские бойцы отражали атаки на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Запорожском направлениях. Также, как сообщили в Генштабе, "враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра".

"Так, в течение суток противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери", - сказано в сообщении.

На остальных направлениях враг прибегал к обстрелам, но наступательных (штурмовых) действий не вел.