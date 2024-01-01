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Россияне снова запустили десятки "Шахедов", работает ПВО

Катерина ТищенкоПонедельник, 1 января 2024, 23:35
Россияне снова запустили десятки Шахедов, работает ПВО
"Шахед", иллюстративное фото Getty Images

Российские войска в понедельник вечером снова запустили ударные беспилотники по территории Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:43 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных беспилотников на востоке.

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Дословно: "Донецкая, Днепропетровская области – угроза ударных БпЛА!"

Обновление: В 21:54 угрозу ударных беспилотников объявили также на Харьковщине.

В 22:28 военные сообщили, что ударные БПЛА двигаются в южной части Харьковской области, курс западный и в северной части Днепропетровской области, изменил курс на юг (Днепр). 

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В 22:54 предупредили, что "Шахеды" двигаются в западной части Днепропетровской области, курс западный/юго-западный и в восточной части Днепропетровской области, курс северный.

В 23:31 БпЛА двигаются в Херсонской области курсом северо-западным; в западной части Днепропетровщины, курсом западным; в северной части Запорожской области, курсом западным/северо-западным; в Павлоградском районе Днепропетровской области, курсом северо-западным и Первомайском районе Харьковской области, курсом северо-западным.

В 23:48 сообщили, что несколько десятков вражеских ударных дронов в воздушном пространстве Украины. Возможное распространение воздушных тревог в направлении движения БпЛА, по ним работает ПВО.

В 00:07 сообщили, что дроны двигаются курсом на Кировоградскую и Полтавскую области.

В 00.39 Воздушные силы сообщили о курсе ударных БпЛА в разных областях страны:

  1. БпЛА в Ахтырском районе Сумской области, курс северо-западный.
  2. Несколько групп в Павлоградском и Днепровском районе Днепропетровской области, постоянно меняют курс.
  3. Группы в разных районах Кировоградской области, курс западный.
  4. Группы БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный.
  5. БпЛА южнее Полтавы, курс северо-западный.

На Кировоградщине военные просят жителей не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

В 1.25 военные обновили курс, по которому движутся ударные БпЛА:

  1. Несколько групп БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный.
  2. Группы БпЛА в Новоукраинском районе Кировоградской области, курс западный.
  3. БпЛА на границе Винницкой/Киевской/Черкасской областей, курс западный.
  4. БпЛА на границе Полтавской и Черниговской области, курс западный.
  5. БпЛА в южной части Полтавщины, курс западный/северо-западный.

Основная часть ударных БпЛА находится в Кировоградской области, курсом на запад.

Карта alerts.in.ua в 1.25
Карта alerts.in.ua в 1.25

Что предшествовало: В ночь на 1 января россияне запустили по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа "Шахед" − 90 штук, 87 из них удалось сбить.

Во время атаки "Шахедами" по Украине после обеда в понедельник было уничтожено 9 из 10 вражеских беспилотников.

Темы: беспилотникивойна
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