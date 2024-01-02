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В Николаеве из-за обломков сбитых беспилотников возникли пожары – городской голова

Алена ИвашкивВторник, 2 января 2024, 04:11
В Николаеве из-за обломков сбитых беспилотников возникли пожары – городской голова
Фото иллюстративное ОК "Юг"

В ночь на 2 января в Николаеве работали силы противовоздушной обороны, на территории города возникли возгорания.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Отработала ПВО. Есть возгорание на территории города в результате падения обломков БПЛА. Подробности - утром".

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Темы: НиколаевПВОпожар
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