В Николаеве из-за обломков сбитых беспилотников возникли пожары – городской голова

В ночь на 2 января в Николаеве работали силы противовоздушной обороны, на территории города возникли возгорания.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Отработала ПВО. Есть возгорание на территории города в результате падения обломков БПЛА. Подробности - утром".

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