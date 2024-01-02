В Николаеве из-за обломков сбитых беспилотников возникли пожары – городской голова
Вторник, 2 января 2024, 04:11
В ночь на 2 января в Николаеве работали силы противовоздушной обороны, на территории города возникли возгорания.
Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram
Прямая речь: "Отработала ПВО. Есть возгорание на территории города в результате падения обломков БПЛА. Подробности - утром".
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Предыстория:
- Российские войска в понедельник вечером снова запустили ударные беспилотники по территории Украины.