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В России во время новогодних рейдов полиция задержала тысячи мигрантов по всей стране – СМИ

Алена ИвашкивВторник, 2 января 2024, 05:07
В России во время новогодних рейдов полиция задержала тысячи мигрантов по всей стране – СМИ
мигранты, фото rbc.ru

Российская полиция задержала тысячи мигрантов по всей стране во время новогодних рейдов: только в Санкт-Петербурге задержали около 3 тысяч нелегалов. Десяткам из них грозит депортация.

Источник: Reuters, российское пропагандистское агентство РИА Новости

Детали: Около 3 тысяч мигрантов задержали в Санкт-Петербурге во время проверок "для предотвращения преступности". По информации российских пропагандистов, оказалось, что более 600 мигрантов находились в России с различными нарушениями миграционного законодательства. Более чем 100 лицам грозила депортация.

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Российское интернет-издание СОТА сообщило, что среди мигрантов, задержанных в Москве, был мужчина из Таджикистана, одетый Санта-Клаусом.

В Челябинске Следственный комитет заявил, что возбуждает уголовное дело против трех мигрантов за "хулиганство" в отношении российских военнослужащих и их жен: "Толпа пьяных мигрантов напала на двух демобилизованных с передовой молодых людей, одного военного ударили дубинкой".

Также отмечается, что мигранты оскорбляли жен российских военных преступников.

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Комитет заявил, что также начал расследование "незаконных действий мигрантов" в Свердловской области, на Урале и в Московской области.

Многие мигранты, в основном из соседних стран Центральной Азии, таких как Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Армения, приезжают в Россию в поисках работы.

В декабре президент Владимир Путин заявил, что в России проживает более 10 миллионов трудовых мигрантов.

Темы: Росcия
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