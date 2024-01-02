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В первые сутки года защитники Украины ликвидировали более 800 российских захватчиков – ВСУ

Елена РощинаВторник, 2 января 2024, 08:57
В первые сутки года защитники Украины ликвидировали более 800 российских захватчиков – ВСУ
ВСУ работают на уничтожение врага, фото из Facebook Генштаба

За первые сутки 2024 года, по данным украинского командования, Россия потеряла в войне против Украины ориентировочно еще 810 солдат, 49 артиллерийских систем, 7 танков, 13 боевых бронированных машин и средство противовоздушной обороны.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: По подсчетам Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 02.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – порядка 360820 (+810) человек,
  • танков – 5990 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 11100 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 8531 (+49) ед,
  • РСЗО – 945 (+2) ед,
  • средства ПВО – 626 (+1) ед,
  • самолетов – 329 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6710 (+53),
  • крылатых ракет – 1710 (+1),
  • кораблей/катеров – 23 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11365 (+35) ед,
  • специальная техника – 1284 (+7)

Данные уточняются.

Потери России в войне против Украины на 02.01.2023
Потери России в войне против Украины на 02.01.2023
Инфографика Генштаба ВСУ

Темы: потери в войнеВооруженные силыГенштабРосcия
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