В первые сутки года защитники Украины ликвидировали более 800 российских захватчиков – ВСУ

ВСУ работают на уничтожение врага, фото из Facebook Генштаба

За первые сутки 2024 года, по данным украинского командования, Россия потеряла в войне против Украины ориентировочно еще 810 солдат, 49 артиллерийских систем, 7 танков, 13 боевых бронированных машин и средство противовоздушной обороны.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: По подсчетам Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 02.01.24 ориентировочно составили:

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личного состава – порядка 360820 (+810) человек,

танков – 5990 (+7) ед,

боевых бронированных машин – 11100 (+13) ед,

артиллерийских систем – 8531 (+49) ед,

РСЗО – 945 (+2) ед,

средства ПВО – 626 (+1) ед,

самолетов – 329 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6710 (+53),

крылатых ракет – 1710 (+1),

кораблей/катеров – 23 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 11365 (+35) ед,

специальная техника – 1284 (+7)

Данные уточняются.