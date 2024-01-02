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Россия повторила самую массированную атаку с воздуха по Украине – Олещук

Валентина РоманенкоВторник, 2 января 2024, 10:37
Россия повторила самую массированную атаку с воздуха по Украине – Олещук
фото ГСЧС

Воздушная атака России в ночь на 2 января стала такой же массированной, как и 29 декабря, в частности и по типам вооружения, которое выпустило государство-террорист.

Источник: командующий Воздушных сил ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Сегодня ночью враг фактически повторил атаку 29 декабря, как по типам ракет, так и по количеству средств воздушного нападения.

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Результат боевой работы, который вы видите ежедневно в нашей инфографике, дается нелегко. Он достигается благодаря упорному труду тысяч защитников неба всех Сил обороны Украины, которые без сна и отдыха защищают страну.

Всем спасибо за защиту государства, за мужество и героизм!".

Детали: О результатах противовоздушной борьбы обещают рассказать в ближайшее время.

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Что предшествовало: В ночь на 2 января Россия осуществила массированный удар с воздуха различными средствами поражения, в частности крылатыми ракетами и "Кинжалами". Очень мощно работала украинская ПВО.

В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах, по предварительным данным, есть попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры в Подольском районе, в городе местами есть перебои с элекро- и водоснабжением. Также известно о 20 пострадавших.

В Харькове есть попадание в жилую застройку города, один человек погиб, более 40 получили ранения.

Темы: ракетный ударвойнаПВОВоздушные силы ВСУ
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