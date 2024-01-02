Президент Латвии после атаки РФ по Украине: Запад должен действовать немедленно

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, комментируя новую массированную ракетную атаку РФ, отметил работу украинской противовоздушной обороны и подчеркнул необходимость немедленно оказать помощь Украине.

Источник: Ринкевичс в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Новогодние празднования закончились, и Запад должен быть серьезным и действовать немедленно (по помощи Украине - ред.)".

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