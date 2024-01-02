Президент Латвии после атаки РФ по Украине: Запад должен действовать немедленно
Вторник, 2 января 2024, 15:18
Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, комментируя новую массированную ракетную атаку РФ, отметил работу украинской противовоздушной обороны и подчеркнул необходимость немедленно оказать помощь Украине.
Источник: Ринкевичс в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Новогодние празднования закончились, и Запад должен быть серьезным и действовать немедленно (по помощи Украине - ред.)".
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Что предшествовало:
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.
- Глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Россию в лицемерии и заверил, что отказа от поддержки украинцев, как того надеется РФ, не будет.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне во вторник утром запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.