Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Турция не пропустит в Черное море минные тральщики, подаренные Британией Украине

"Европейская правда"Вторник, 2 января 2024, 16:37
Турция не пропустит в Черное море минные тральщики, подаренные Британией Украине
Фото: Getty Images

Турция опровергла сообщения о том, что позволила двум минным тральщикам, которые Великобритания передает Украине, зайти в Черное море.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации при управлении президента Турции

Детали: В ведомстве заявили, что утверждение некоторых СМИ о том, что "тральщикам, подаренным Украине Великобританией, позволили пройти через турецкие проливы в Черное море", не соответствует действительности.

Реклама:

Там нагадали, що Туреччина як гарант чорноморських проток Босфор і Дарданелли відповідно до Конвенції Монтре закрила їх "для військових кораблів сторін, що воюють (Росії та України)".

"Наші відповідні союзники були належним чином поінформовані про те, що тральщики, подаровані Україні Великою Британією, не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря доти, доки триває війна", – додали в турецькому Центрі протидії дезінформації.

Відомство підкреслило, що таке рішення дозволяє "запобігти ескалації в Чорному морі".

ВИДЕО ДНЯ

Про те, що Україна отримає два британські мінні тральщики, стало відомо в грудні на тлі оголошення про створення Коаліції морських сил і засобів, яка відповідатиме за посилення військово-морських спроможностей України.

У межах коаліції Британія та Норвегія оголосили про передання Україні двох мінних тральників Королівських ВМС класу Sandown.

Темы: Черное мореТурцияВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП

Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды

фото, видеоАвто волонтера в Часовом Яру атаковал дрон, съемочная группа УП уцелела

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема

Все новости...
Черное море
В ВМС объяснили, сколько времени уйдет на разминирование Черного и Азовского морей
Чтобы сорвать работу "зернового коридора", РФ минирует море КАБами
Атака на Новороссийск была стратегически важной, хотя партнеры были недовольны – УП
Последние новости
16:20
Шмыгаль: Предварительно все страны ЕС согласовали помощь Украине на €50 млрд
16:14
фотоРоссияне накрыли огнем Новогродовку и Красногоровку: убили женщину и ранили ребенка
16:01
Помог TikTok: в Грузии близнецы, проданные в разные семьи, воссоединились через 19 лет
16:01
Международный суд запретил Израилю совершать геноцид в Секторе Газа
15:56
видеоНовый выпуск "УП. Чат": дело Мазепы, власть VS бизнес, война и экономика
15:54
Один из НПЗ "Роснефти" остановил работу из-за попадания украинских дронов - Reuters
15:44
Угрозы Николову: журналист заявил, что полиция отпустила фигурантов по его делу
15:34
Чтобы сохранить рыб: в Японии разработали "тунец" из растительных ингредиентов
15:32
Украинцы стали чаще пользоваться интернетом: 80% заходят в сеть ежедневно – опрос
15:27
Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП
Все новости...
Реклама: