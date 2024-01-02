Турция не пропустит в Черное море минные тральщики, подаренные Британией Украине

Турция опровергла сообщения о том, что позволила двум минным тральщикам, которые Великобритания передает Украине, зайти в Черное море.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации при управлении президента Турции

Детали: В ведомстве заявили, что утверждение некоторых СМИ о том, что "тральщикам, подаренным Украине Великобританией, позволили пройти через турецкие проливы в Черное море", не соответствует действительности.

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Там нагадали, що Туреччина як гарант чорноморських проток Босфор і Дарданелли відповідно до Конвенції Монтре закрила їх "для військових кораблів сторін, що воюють (Росії та України)".

"Наші відповідні союзники були належним чином поінформовані про те, що тральщики, подаровані Україні Великою Британією, не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря доти, доки триває війна", – додали в турецькому Центрі протидії дезінформації.

Відомство підкреслило, що таке рішення дозволяє "запобігти ескалації в Чорному морі".

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Про те, що Україна отримає два британські мінні тральщики, стало відомо в грудні на тлі оголошення про створення Коаліції морських сил і засобів, яка відповідатиме за посилення військово-морських спроможностей України.

У межах коаліції Британія та Норвегія оголосили про передання Україні двох мінних тральників Королівських ВМС класу Sandown.