СБУ заблокировала вебкамеры, которые взломали россияне, чтобы корректировать удары по Киеву

Служба безопасности Украины заблокировала вебкамеры, которые "засветили" работу ПВО во время ракетной атаки России на Киев 2 января.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Служба безопасности по "горячим следам" установила адреса и демонтировала вебкамеры, которые транслировали работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки РФ 2 января.

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Речь идет о двух роботизированных онлайн-камерах наружного наблюдения, которые были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за Силами обороны в столице".

Детали: По данным СБУ, одно из устройств было на балконе многоквартирного дома и использовалось местным ОСМД для мониторинга придомовой территории. Другая камера, которую заблокировали в одном из жилых комплексов Киева, также использовалась для наблюдения.

"Однако, в результате хакерского взлома агрессор получил удаленный доступ к управлению этой вебкамерой. Проникнув в ее настройки, спецслужбы РФ меняли угол обзора и подключили ее к стриминговой платформе в YouTube", - сообщает СБУ, указывая, что "с помощью этих камер агрессор собирал данные для подготовки и корректировки ударов по Киеву".

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СБУ также отчиталось, что всего с начала полномасштабного вторжения заблокировали работу около 10 тысяч IP-камер, которые враг мог использовать для корректировки ракетных обстрелов по Украине.

Что этому предшествовало: