Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ заблокировала вебкамеры, которые взломали россияне, чтобы корректировать удары по Киеву

Александр ШумилинВторник, 2 января 2024, 17:20
СБУ заблокировала вебкамеры, которые взломали россияне, чтобы корректировать удары по Киеву
Фото последствий ударов РФ 2 января

Служба безопасности Украины заблокировала вебкамеры, которые "засветили" работу ПВО во время ракетной атаки России на Киев 2 января.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Служба безопасности по "горячим следам" установила адреса и демонтировала вебкамеры, которые транслировали работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки РФ 2 января.

Реклама:

Речь идет о двух роботизированных онлайн-камерах наружного наблюдения, которые были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за Силами обороны в столице".

Детали: По данным СБУ, одно из устройств было на балконе многоквартирного дома и использовалось местным ОСМД для мониторинга придомовой территории. Другая камера, которую заблокировали в одном из жилых комплексов Киева, также использовалась для наблюдения.

"Однако, в результате хакерского взлома агрессор получил удаленный доступ к управлению этой вебкамерой. Проникнув в ее настройки, спецслужбы РФ меняли угол обзора и подключили ее к стриминговой платформе в YouTube", - сообщает СБУ, указывая, что "с помощью этих камер агрессор собирал данные для подготовки и корректировки ударов по Киеву".

ВИДЕО ДНЯ

СБУ также отчиталось, что всего с начала полномасштабного вторжения заблокировали работу около 10 тысяч IP-камер, которые враг мог использовать для корректировки ракетных обстрелов по Украине.

Что этому предшествовало:

  • Ночью и утром 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.
  • Удары преимущественно пришлись по Киеву и Харькову.
  • В результате массированной ракетной атаки в Киеве и области погибли три человека. В самом Киеве одна погибшая, по области - двое.
  • В Харькове один человек погиб, в городе произошло 3 пожара, разрушены ряд гражданских объектов, горели склады и автомобили.

Темы: СБУКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП

Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды

фото, видеоАвто волонтера в Часовом Яру атаковал дрон, съемочная группа УП уцелела

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема

Все новости...
СБУ
Атака на Новороссийск была стратегически важной, хотя партнеры были недовольны – УП
Морские дроны СБУ не только несут взрывчатку, но и могут стрелять
УП открывает секреты дистанционной операции на море: дронами управлял вице-адмирал
Последние новости
16:20
Шмыгаль: Предварительно все страны ЕС согласовали помощь Украине на €50 млрд
16:14
фотоРоссияне накрыли огнем Новогродовку и Красногоровку: убили женщину и ранили ребенка
16:01
Помог TikTok: в Грузии близнецы, проданные в разные семьи, воссоединились через 19 лет
16:01
Международный суд запретил Израилю совершать геноцид в Секторе Газа
15:56
видеоНовый выпуск "УП. Чат": дело Мазепы, власть VS бизнес, война и экономика
15:54
Один из НПЗ "Роснефти" остановил работу из-за попадания украинских дронов - Reuters
15:44
Угрозы Николову: журналист заявил, что полиция отпустила фигурантов по его делу
15:34
Чтобы сохранить рыб: в Японии разработали "тунец" из растительных ингредиентов
15:32
Украинцы стали чаще пользоваться интернетом: 80% заходят в сеть ежедневно – опрос
15:27
Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП
Все новости...
Реклама: