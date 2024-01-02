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Председатель Евросовета: Рекордные обстрелы Украины показывают истинные намерения России

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 2 января 2024, 18:15
Председатель Евросовета: Рекордные обстрелы Украины показывают истинные намерения России
Шарль Мишель. Фото: Getty Images

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что последний массированный обстрел Украины со стороны России свидетельствует о незаинтересованности Москвы в любых мирных переговорах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Мишеля в Twitter (X)

Детали: "Для тех, кто верит слухам о том, что Россия действительно заинтересована в мирных переговорах, рекордное количество беспилотников, выпущенных за последние 24 часа по Украине, свидетельствует об истинных намерениях Москвы", - указал глава Евросовета.

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Он отметил, что российские атаки являются еще более циничными, поскольку усилились именно в период новогодних праздников.

"Дух Украины нельзя сломить. ЕС поддерживает Украину", – подытожил Мишель.

На сообщение председателя Европейского совета отреагировал президент Владимир Зеленский, который поблагодарил его за то, что "выразил именно то, что мы все думаем и чувствуем".

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"Я благодарен ЕС и вам за непоколебимую поддержку Украины. Европейское единство сильнее российского террора. Мы уже неоднократно это доказывали, и я уверен, что мы будем оставаться сильными и объединенными", – добавил глава государства.

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. Также есть попадания в Харькове.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

Темы: Росcияобстрел
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