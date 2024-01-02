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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

Валентина РоманенкоВторник, 2 января 2024, 18:42
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
скриншот

В Украине вечером 2 января объявляли масштабную воздушную тревогу: на севере из-за угрозы баллистики, на юге - из-за угрозы применения ударных БпЛА.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Детали: В 18.35 воздушники объявили, что для Херсонской и Николаевской области есть угроза применения ударных дронов. В 18.36 об угрозе баллистики для столицы и Киевской области.

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Дословно: "Внимание!

Киевская область и Киев - угроза применения баллистического оружия!".

Обновлено: В 19.11 тревогу для Киева, северных и восточных областей сняли. Для юга она остается.

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Темы: воздушная тревога
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