В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Вторник, 2 января 2024, 18:42
В Украине вечером 2 января объявляли масштабную воздушную тревогу: на севере из-за угрозы баллистики, на юге - из-за угрозы применения ударных БпЛА.
Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram
Детали: В 18.35 воздушники объявили, что для Херсонской и Николаевской области есть угроза применения ударных дронов. В 18.36 об угрозе баллистики для столицы и Киевской области.
Реклама:
Дословно: "Внимание!
Киевская область и Киев - угроза применения баллистического оружия!".
Обновлено: В 19.11 тревогу для Киева, северных и восточных областей сняли. Для юга она остается.
ВИДЕО ДНЯ