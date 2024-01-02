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Новое правительство Польши пока не будет снимать запрет на импорт зерна из Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 2 января 2024, 19:55
Новое правительство Польши пока не будет снимать запрет на импорт зерна из Украины
иллюстративное фото

Польский министр сельского хозяйства и развития села в правительстве Дональда Туска Чеслав Секерский заявил, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу будет сохраняться до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне ЕС.

Источник: Секерский сказал в эфире TVP Info, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радиоинформагентство Польши (IAR)

Детали: По мнению польского министра, украинский экспорт зерна должен идти другим путем, чем европейский или польский.

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"Потому что всегда, даже транзитом, есть определенный риск, что часть этого зерна и других сельскохозяйственных продуктов останется на польской территории", – пояснил он.

Секерский отдельно подчеркнул, что Польша хочет помогать Украине, но ей "нужны нормы относительно квот и переходных периодов", и этот вопрос должен решаться совместно с Европейским Союзом.

Запрет на импорт украинского зерна и ряда других сельскохозяйственных продуктов действует в Польше с сентября, когда истек срок действия эмбарго на уровне ЕС. Но позже Варшава объявила об односторонних ограничениях на украинский импорт.

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В конце декабря Секерский провел первые переговоры с украинским визави Николаем Сольским. Стороны договорились продолжать консультации на уровне экспертов.

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Темы: Польшаимпортзерно
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