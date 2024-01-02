На фронте за сутки 56 столкновений, Россия пыталась наступать на 4 направлениях — Генштаб

В Генштабе ВСУ сообщили, что в сутки враг пытался наступать на 4 направлениях фронта, также уточнили, что в течение суток противник применил 135 средств воздушного нападения.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "По уточненной информации, в сутки противник применил 135 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушной обороной уничтожено 107 воздушных целей: 35 из 35 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х- 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

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В течение суток произошло 56 боевых столкновений. Также враг нанес 66 авиационных ударов, в том числе дронами типа "Shahed-136/131", совершил 2 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

"В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийскую систему и состав горюче-смазочных материалов противника".

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Детали: На Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак вблизи Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки врага неподалеку от Новобахмутовки, Бердичева, Авдеевки и еще 14 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника неподалеку от Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

На Шахтерском, Марьинском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Да, в течение суток оккупанты совершили 8 безуспешных штурмовых действий, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.