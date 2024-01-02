Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фронте за сутки 56 столкновений, Россия пыталась наступать на 4 направлениях — Генштаб

Татьяна ОлейникВторник, 2 января 2024, 20:48
На фронте за сутки 56 столкновений, Россия пыталась наступать на 4 направлениях — Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что в сутки враг пытался наступать на 4 направлениях фронта, также уточнили, что в течение суток противник применил 135 средств воздушного нападения.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "По уточненной информации, в сутки противник применил 135 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушной обороной уничтожено 107 воздушных целей: 35 из 35 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х- 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Реклама:

В течение суток произошло 56 боевых столкновений. Также враг нанес 66 авиационных ударов, в том числе дронами типа "Shahed-136/131", совершил 2 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

"В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийскую систему и состав горюче-смазочных материалов противника".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак вблизи Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки врага неподалеку от Новобахмутовки, Бердичева, Авдеевки и еще 14 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника неподалеку от Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

На Шахтерском, Марьинском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Да, в течение суток оккупанты совершили 8 безуспешных штурмовых действий, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Темы: Генштаббоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шмыгаль: Предварительно все страны ЕС согласовали помощь Украине на €50 млрд

Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП

Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды

фото, видеоАвто волонтера в Часовом Яру атаковал дрон, съемочная группа УП уцелела

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Все новости...
Генштаб
В первые сутки года защитники Украины ликвидировали более 800 российских захватчиков – ВСУ
Оккупанты пытались выбить украинские войска с Херсонщины − Генштаб
Силы обороны уничтожили уже более 360 тысяч оккупантов
Последние новости
16:32
фотоИстребители F-35 начали патрулировать небо Бенилюкса
16:20
Шмыгаль: Предварительно все страны ЕС согласовали помощь Украине на €50 млрд
16:14
фотоРоссияне накрыли огнем Новогродовку и Красногоровку: убили женщину и ранили ребенка
16:01
Помог TikTok: в Грузии близнецы, проданные в разные семьи, воссоединились через 19 лет
16:01
Международный суд запретил Израилю совершать геноцид в Секторе Газа
15:56
видеоНовый выпуск "УП. Чат": дело Мазепы, власть VS бизнес, война и экономика
15:54
Один из НПЗ "Роснефти" остановил работу из-за попадания украинских дронов - Reuters
15:44
Угрозы Николову: журналист заявил, что полиция отпустила фигурантов по его делу
15:34
Чтобы сохранить рыб: в Японии разработали "тунец" из растительных ингредиентов
15:32
Украинцы стали чаще пользоваться интернетом: 80% заходят в сеть ежедневно – опрос
Все новости...
Реклама: