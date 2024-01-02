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В российском Белгороде сообщают о взрывах

Татьяна ОлейникВторник, 2 января 2024, 22:20
В российском Белгороде сообщают о взрывах
Фото - Telegram-каналы

Местные паблики российского Белгорода вечером 2 января сообщили о взрывах, губернатор области пишет о работе ПВО.

Источник: российское издание Mash, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, местные Telegram-каналы

Детали: Российские СМИ пишут, что в городе было слышно не менее 8 взрывов. Губернатор области написал, что в Белгороде была запущена система ракетной опасности.

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Позже сообщил, что на подлете в город сбили якобы 9 воздушных целей, в городе и районе есть повреждения в частном секторе.

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Темы: Росcиявойна
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