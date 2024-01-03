Силы обороны выбили россиян с некоторых позиций возле Вербового − Генштаб

Украинские войска заставили россиян отступить с некоторых позиций возле Вербового в Запорожской области и не дали прорвать свою оборону на Авдеевском и Купянском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 3 января в Facebook

Детали: На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку оккупантов неподалеку Роботино Запорожской области. В районе Вербового украинские войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции.

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В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении защитники отбили 7 атак у Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 6 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак россиян вблизи Новобахмутовки, Бердичев, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Юго-восточнее Новобахмутовки защитники улучшили тактическое положение.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 9 безуспешных штурмовых действий.

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. В общем враг нанес 89 ракетных и 72 авиационных ударов, в том числе дронами типа "Shahed-136/131", совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

Детали: Сообщается, что Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 пункта управления, артиллерийскую систему, радиолокационную систему и склад горюче-смазочных материалов россиян.