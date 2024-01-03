Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки уничтожили 680 оккупантов и 15 артсистем

Ирина БалачукСреда, 3 января 2024, 08:02
ВСУ за сутки уничтожили 680 оккупантов и 15 артсистем
Украинский воин. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери оккупантам в освободительной войне с Россией − только за минувшие сутки они ликвидировали 680 вражеских солдат, 15 артиллерийских систем и 7 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.01.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава − около 361 500 (+680) человек,
  • танков − 5 990 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 107 (+7) ед,
  • артиллерийских систем − 8 546 (+15) ед,
  • РСЗО − 945 (+0) ед,
  • средств ПВО − 629 (+3) ед,
  • самолетов − 329 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 748 (+36) ед,
  • крылатых ракет − 1 783 (+73) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 391 (+26) ед,
  • специальной техники − 1 298 (+14) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шмыгаль: Предварительно все страны ЕС согласовали помощь Украине на €50 млрд

Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП

Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды

фото, видеоАвто волонтера в Часовом Яру атаковал дрон, съемочная группа УП уцелела

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Все новости...
Росcия
Глава МИД Польши: Украине надо дать дальнобойные ракеты, чтобы ответить Путину на языке, который он понимает
Суд в Латвии приказал предоставить убежище гражданину России, который воевал за Украину
Боррель: Мы с Украиной, а Россия ответит за преступления
Последние новости
17:13
Зачем государство хочет легализировать криптовалюту – подкаст "Хроніки економіки"
17:11
"Особенно жестокий метод": в ЕС отреагировали на смертную казнь в США с помощью вдыхания азота
17:09
Разведка Эстонии: Россия ослабила наступление на Украину
17:05
Приватизация двух госбанков: НБУ еще не получал документов от потенциальных инвесторов
17:05
фотоВ Кривом Роге задержан подозреваемый, который стрелял в дом из РПГ – полиция
16:55
Видео, фотоПолиция обезвредила "Белое братство" наркоторговцев
16:54
В Харькове изменили подход к оповещению о воздушной тревоге
16:47
Сколько украинцев родилось в 2023 году? Данные Минюста
16:32
фотоИстребители F-35 начали патрулировать небо Бенилюкса
16:20
Шмыгаль: Предварительно все страны ЕС согласовали помощь Украине на €50 млрд
Все новости...
Реклама: