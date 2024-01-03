ВСУ за сутки уничтожили 680 оккупантов и 15 артсистем
Среда, 3 января 2024, 08:02
Силы обороны продолжают наносить потери оккупантам в освободительной войне с Россией − только за минувшие сутки они ликвидировали 680 вражеских солдат, 15 артиллерийских систем и 7 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 361 500 (+680) человек,
- танков − 5 990 (+0) ед,
- боевых бронированных машин − 11 107 (+7) ед,
- артиллерийских систем − 8 546 (+15) ед,
- РСЗО − 945 (+0) ед,
- средств ПВО − 629 (+3) ед,
- самолетов − 329 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 748 (+36) ед,
- крылатых ракет − 1 783 (+73) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 391 (+26) ед,
- специальной техники − 1 298 (+14) ед.
Данные уточняются.