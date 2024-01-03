Тайвань заметил китайские воздушные шары вблизи своей авиабазы

Три китайских воздушных шара пролетели 2 января над островом Тайвань вблизи авиабазы, сообщило министерство обороны Тайваня.

Источник: "Reuters"

Детали: После того, как в прошлом месяце было зафиксировано большое количество таких воздушных шаров в Тайваньском проливе, это первый случай, когда они пересекли остров.

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Министерство обороны Тайваня с прошлого месяца сообщало о нескольких случаях, когда китайские воздушные шары пролетали над чувствительным Тайваньским проливом, затем пересекали воздушное пространство на севере острова, а затем исчезали.

В среду, предоставляя ежедневную информацию о военной деятельности Китая за последние 24 часа, министерство заявило, что обнаружило четыре воздушных шара, которые пролетели над проливом, три из которых пролетели через центр острова.

В сообщении говорится, что три шара пролетели 105 морских миль (194 км), 160 морских миль и 159 морских миль соответственно к юго-западу от города Чин Чуань Кан, где расположена важная база Военно-воздушных сил Тайваня.

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Затем шары исчезли в разных точках, добавили в министерстве.

На вопрос, были ли последние воздушные шары предназначены для метеорологических или иных целей, министерство отказалось давать конкретные комментарии. Ранее ведомство считало, что воздушные шары предназначались в основном для мониторинга погоды.

Минобороны Тайваня подчеркнуло, что оно "внимательно следит и должным образом реагирует" на воздушные шары и собирает информацию об их пути для "суждений и анализа".

Почему это важно: Тайвань находится в состоянии повышенной готовности к действиям Китая, как военным, так и политическим, в преддверии президентских и парламентских выборов 13 января.

Китай считает остров своей территорией.

За последние четыре года Китай усилил военную активность вокруг Тайваня, и китайские истребители и военные корабли теперь регулярно действуют в проливе.

Возможность использования Китаем воздушных шаров для шпионажа стала глобальной проблемой в феврале 2023 года, когда США сбили китайский воздушный шар для наблюдения. Китай заявил, что это был гражданский аппарат, который случайно сбился с курса.