Враг обстрелял Горняк в Донецкой области: 16-летний подросток получил контузию и травмы

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии город Горняк в Донецкой области - ранен 16-летний подросток.

Источник: Донецкая областная прокуратура, МВД

Дословно: "Армия государства-агрессора не прекращает совершать преступления против мирного населения Донецкой области, в том числе детей.

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3 января 2024 года в 07:30 войска РФ ударили из артиллерии по городу Горняк. Один из снарядов попал в частный дом, где находилась мать с несовершеннолетним сыном. 16-летний подросток получил телесные повреждения и был срочно доставлен в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и ушибы ноги".

Детали: Кроме того, взрывами были повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки.