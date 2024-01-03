12 мужчин пытались незаконно перейти границу с Венгрией

Группу из 12 мужчин обнаружили и задержали 2 января неподалеку от границы с Венгрией пограничники Мукачевского отряда: все задержанные являются закарпатцами, которые намеревались незаконно пересечь госграницу.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Планы незаконных "туристов" разрушил пограничный наряд от отдела "Лужанка", при встрече с которым мужчины попытались убежать. Чтобы остановить правонарушителей, военнослужащие совершили несколько предупредительных выстрелов.

Реклама:

В ходе дальнейших мероприятий оперативники отряда установили личность переправщика, который собственным транспортным средством доставил группу мужчин в приграничье, получив от своих "пассажиров" оплату в размере 12 тысяч гривен с каждого.

фото гпсу

Впоследствии совместно с сотрудниками полиции водитель был задержан.

фото гпсу

Сейчас сотрудники оперативно-розыскного отдела отряда изучают все обстоятельства правонарушения.

ВИДЕО ДНЯ

На задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы", дела направлены в суд.