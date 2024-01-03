Партия Путина активизирует рекрутинг в собственную частную армию "Эспаньола" – ГУР

Путинская партия "Единая Россия" обзавелась собственной частной армией – так называемой "ЧВК "Эспаньола" – и активно набирает в нее футбольных "ультрас", радикалов и гражданских из обнищавших субъектов РФ и с оккупированных территорий Украины.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Детали: ГУР отмечает, что "Эспаньола" ранее находилась в структуре так называемого батальона "Восток" как добровольческое подразделение российских футбольных хулиганов.

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С 2023 года "Эспаньолу" в свое распоряжение получили партийцы Путина – террористическое подразделение провозгласило статус так называемой частной военной компании, и на деньги из "Единой России" начало активный рекрутинг.

По данным ГУР, в "ЧВК "Эспаньола" берут так называемых футбольных "ультрас", российских радикалов всех мастей, в том числе сторонников нацистской идеологии, а также рядовых гражданских лиц из обнищавших "субъектов" РФ и временно оккупированных территорий Украины.

"Последних используют в "мясных" штурмах для создания статуса "боевого подразделения", – добавляет украинская разведка.

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Дословно ГУР: "В пунктах рекрутинга в "Эспаньолу", которые действуют на оккупированных украинских территориях, добровольцам за непосредственное участие в боевых действиях против Украины обещают по 220 тысяч рублей в месяц. Контракт – минимум на полгода.

Умирать за Москву также заманивают "страховыми выплатами": 1 млн рублей – легкое ранение; 2 млн рублей – ранение средней тяжести; 3 млн рублей – тяжелое ранение; 5 млн рублей – смерть.

Впрочем, финансовая мотивация служит лишь оберткой. Для большинства новобранцев первый же бой является билетом в один конец. Погибших и тяжелораненых из числа рекрутированного "пушечного мяса" россияне не вывозят с поля боя, оформляют "пропавшими без вести", чтобы не платить родственникам рублей за посланного Москвой на смерть кормильца".

Этому предшествовало: В ноябре 2023 года российское СМИ "Важные истории" сообщало, что батальон российских наемников "Эспаньола", который входит в ЧВК "Редут", начал нанимать женщин на войну в штурмовые отряды.

Об "Эспаньоле" под Бахмутом упоминалось и в августе 2023 года.

30 декабря ТАСС сообщил, что подразделение футбольных фанатов "Эспаньола" создало отряд, специализирующийся на применении ударных и разведывательных дронов-камикадзе серии "Привет" на фронте в Украине.