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ССО скорректировали огонь HIMARS по российскому экипажу дрона-разведчика

Валентина РоманенкоСреда, 3 января 2024, 14:27
ССО скорректировали огонь HIMARS по российскому экипажу дрона-разведчика
скриншот

Силы специальных операций ВСУ скорректировали огонь реактивной системы залпового огня HIMARS по вражескому экипажу беспилотного авиационного комплекса.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: На Запорожском направлении операторы одного из подразделений ССО обнаружили экипаж БпАК "ZALA" противника, который пытался провести разведывательные действия.

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Операторы навели и скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

Указано, что в результате огневого поражения уничтожен экипаж БпАК, их транспорт и непосредственно беспилотник.

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Темы: ССОвойна
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