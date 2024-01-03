ССО скорректировали огонь HIMARS по российскому экипажу дрона-разведчика
Среда, 3 января 2024, 14:27
Силы специальных операций ВСУ скорректировали огонь реактивной системы залпового огня HIMARS по вражескому экипажу беспилотного авиационного комплекса.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: На Запорожском направлении операторы одного из подразделений ССО обнаружили экипаж БпАК "ZALA" противника, который пытался провести разведывательные действия.
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Операторы навели и скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.
Указано, что в результате огневого поражения уничтожен экипаж БпАК, их транспорт и непосредственно беспилотник.
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