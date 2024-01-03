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После объявления тревоги в Днепре прогремели взрывы в Днепре, ПВО сбила ракету

Александр ШумилинСреда, 3 января 2024, 14:39
После объявления тревоги в Днепре прогремели взрывы в Днепре, ПВО сбила ракету
Фото Ольги Сербовки

После объявления воздушной тревоги в Днепропетровской области в Днепре начали сообщать о звуках взрывов. Позже Воздушные силы сообщили о сбитой в Днепре крылатой ракете Х-59.

Источник: "Суспільне", сообщение Воздушных сил ВСУ

Детали: В 14:00 в области объявили воздушную тревогу. После этого Воздушные силы сообщили, что "ракета на Днепр".

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Тревогу в области отменили в 14:35.

Позже Воздушное командование "Восток" сообщило, что в 14.20 их подразделение уничтожило управляемую авиационную ракету Х-59.

Темы: Днепрвоздушная тревога
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