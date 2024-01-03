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Россияне второй раз за день обстреляли Херсонскую область: убили женщину

Станислав ПогориловСреда, 3 января 2024, 14:44
Россияне второй раз за день обстреляли Херсонскую область: убили женщину
Иллюстративное фото ГСЧС

Российские захватчики днем обстреляли населенный пункт Новотягинка Херсонской области, в результате чего погибла пожилая женщина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Новотягинка оказалась под огнем российских оккупационных войск".

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Детали: По его словам, в результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1941 года рождения.

Что предшествовало: Перед этим около 11:10 оккупанты ударили из артиллерии по селу Садовому. Один из снарядов попал в жилой дом. Под завалами дома погиб местный житель.

Темы: Херсонская областьжертвывойна
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