Россияне второй раз за день обстреляли Херсонскую область: убили женщину

Российские захватчики днем обстреляли населенный пункт Новотягинка Херсонской области, в результате чего погибла пожилая женщина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Новотягинка оказалась под огнем российских оккупационных войск".

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Детали: По его словам, в результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1941 года рождения.

Что предшествовало: Перед этим около 11:10 оккупанты ударили из артиллерии по селу Садовому. Один из снарядов попал в жилой дом. Под завалами дома погиб местный житель.