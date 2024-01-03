Мужчина заказал соседа за 10 тысяч, но "киллеры" его сдали
В Одесской области правоохранители предотвратили заказное убийство.
Источник: Нацполиция, прокуратура Одесской области
Детали: По данным следствия, в начале декабря 2023 года житель Одесского района на почве длительных неприязненных отношений решил убить своего соседа.
Заказчик подыскал "киллеров" и пообещал за лишение жизни человека 10 тысяч долларов США вознаграждения. Он предоставил исполнителям собранную информацию о "жертве" и указал, что способ совершения убийства его не интересует, ему важен только результат.
Однако исполнители обратились к правоохранителям, поэтому все дальнейшие действия происходили под их контролем.
Для обеспечения своего алиби заказчик за несколько дней до убийства уехал из дома и должен был вернуться только после совершения исполнителями преступления.
Когда все было оговорено и подготовлено для выполнения, правоохранители провели спецоперацию и инсценировали убийство. От имени одного из исполнителей прислали на мобильный телефон заказчика "отчет" в виде фотографий с окровавленным телом жертвы и договорились о встрече для расчета.
Как только злоумышленник приехал для передачи оговоренного денежного вознаграждения, его задержали в процессуальном порядке.
Жителю Одесской области сообщено о подозрении в организации заказного убийства.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.