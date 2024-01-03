Мужчина заказал соседа за 10 тысяч, но "киллеры" его сдали

В Одесской области правоохранители предотвратили заказное убийство.

Источник: Нацполиция, прокуратура Одесской области

Детали: По данным следствия, в начале декабря 2023 года житель Одесского района на почве длительных неприязненных отношений решил убить своего соседа.

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Заказчик подыскал "киллеров" и пообещал за лишение жизни человека 10 тысяч долларов США вознаграждения. Он предоставил исполнителям собранную информацию о "жертве" и указал, что способ совершения убийства его не интересует, ему важен только результат.

фото прокуратуры

Однако исполнители обратились к правоохранителям, поэтому все дальнейшие действия происходили под их контролем.

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Для обеспечения своего алиби заказчик за несколько дней до убийства уехал из дома и должен был вернуться только после совершения исполнителями преступления.

Когда все было оговорено и подготовлено для выполнения, правоохранители провели спецоперацию и инсценировали убийство. От имени одного из исполнителей прислали на мобильный телефон заказчика "отчет" в виде фотографий с окровавленным телом жертвы и договорились о встрече для расчета.

Как только злоумышленник приехал для передачи оговоренного денежного вознаграждения, его задержали в процессуальном порядке.

Жителю Одесской области сообщено о подозрении в организации заказного убийства.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.