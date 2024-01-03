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ВМС: Украина не просила Турцию впустить в Черное море тральщики, переданные Британией

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 3 января 2024, 17:59

В Военно-морских силах говорят, что Украина не подавала Турции запрос на пропуск в Черное море двух минных тральщиков, переданных Британией.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой заявление представителя Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрия Плетенчука, "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос, планировали ли в Украине использовать эти минные тральщики до завершения активных боевых действий, Плетенчук сказал: "ВМС запроса на проход этих кораблей не оставляли Турецкой Республике, во-первых. Во-вторых, включая действие Конвенции Монтре, другого варианта ожидать в принципе не следовало".

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"Соответственно, могу лишь подтвердить, что таких намерений у нас не было", - сказал он в эфире телемарафона в среду.

Дмитрий Плетенчук добавил, что Турция не пропускает в Черное море и российские суда, которых не было там на момент закрытия проливов.

"В этом смысле абсолютный паритет со стороны Турции. И никаких поводов для "зрады", как у нас любят говорить, нет", - отметил он.

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Что предшествовало: 

  • Ранее Турция опровергла сообщения о том, что якобы позволила двум минным тральщикам, которые Великобритания передает Украине, зайти в Черное море.
  • О том, что Украина получит два британских минных тральщика, стало известно в декабре на фоне объявления о создании Коалиции морских сил и средств, которая будет отвечать за усиление военно-морских возможностей Украины.
  • В рамках коалиции Великобритания и Норвегия объявили о передаче Украине двух минных тральщиков Королевских ВМС класса Sandown.

Темы: Черное морекораблиТурция
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