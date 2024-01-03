СБУ разоблачила "блогеров", которые выложили видео вражеских "прилетов" по Киеву 2 января

Служба безопасности Украины установила личности 4-х жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о последствиях массированной ракетно-дроновой атаки России на Киев.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что утром 2 января фигуранты осуществили несанкционированную видеосъемку вражеских "прилетов" по городу и разместили соответствующие медиафайлы в соцсетях.

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Эти видео мгновенно "подхватили" многочисленные пропагандистские паблики страны-агрессора.

В СБУ отмечают, что полученную информацию оккупанты и их приспешники могли использовать для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Киеву.

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Во время неотложных мероприятий по местам фактического проживания "блогеров" правоохранители обнаружили мобильные телефоны, которые они использовали для фиксации и распространения запрещенного контента.

Сейчас продолжаются комплексные проверки, по результатам которых будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности.

КОЛЛАЖ СБУ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ УП

Дословно: "Служба безопасности в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов.

Публикация таких медиафайлов расценивается как корректировка вражеского огня, за что предусмотрено наказание до 12 лет тюрьмы.

СБУ продолжает оперативные мероприятия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности".

Напомним: Утром 2 января Россия несколькими волнами атаковала Украину ракетами различных типов. Мощные взрывы прогремели в пяти районах Киева. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 61 вражескую ракету в небе над столицей, 10 из них - аэробаллистические "Кинжалы". Всего во время атаки сбили 72 воздушные цели врага.

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