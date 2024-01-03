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Буданов о самом большом обмене: Сложно, долго, помогли ОАЭ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 3 января 2024, 19:16
Буданов о самом большом обмене: Сложно, долго, помогли ОАЭ
Фото из соцсетей Коорштаба

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, как готовили возвращение из плена России более 200 украинских защитников.

Источник: глава ГУР МО и и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирилл Буданов

Прямая речь: "Через значительный промежуток времени нам удалось провести очень сложный обмен.

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...Этот обмен готовился достаточно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также предоставляла сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать". 

Детали: Буданов добавил, что среди возвращенных есть боевой медик, а также защитники с острова Змеиный и Чернобыльской атомной электростанции, которые были захвачены еще в первые дни полномасштабной войны. 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером стало известно, что Украина вернула более 200 своих военных и гражданских граждан из российского плена.
  • В частности, домой возвращаются 230 защитников. Среди них представителей Вооруженных сил Украины - 130 (среди них ТрО - 14, ВМС - 14), Национальной гвардии - 55, Государственной пограничной службы - 38, Национальной полиции - 1 и шестеро гражданских, которые были незаконно лишены свободы.

Темы: ГУРобменОАЭпленные
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