Буданов о самом большом обмене: Сложно, долго, помогли ОАЭ

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, как готовили возвращение из плена России более 200 украинских защитников.

Источник: глава ГУР МО и и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирилл Буданов

Прямая речь: "Через значительный промежуток времени нам удалось провести очень сложный обмен.

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...Этот обмен готовился достаточно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также предоставляла сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать".

Детали: Буданов добавил, что среди возвращенных есть боевой медик, а также защитники с острова Змеиный и Чернобыльской атомной электростанции, которые были захвачены еще в первые дни полномасштабной войны.

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