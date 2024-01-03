Буданов о самом большом обмене: Сложно, долго, помогли ОАЭ
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, как готовили возвращение из плена России более 200 украинских защитников.
Источник: глава ГУР МО и и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирилл Буданов
Прямая речь: "Через значительный промежуток времени нам удалось провести очень сложный обмен.
...Этот обмен готовился достаточно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также предоставляла сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать".
Детали: Буданов добавил, что среди возвращенных есть боевой медик, а также защитники с острова Змеиный и Чернобыльской атомной электростанции, которые были захвачены еще в первые дни полномасштабной войны.
Предыстория:
- Вечером стало известно, что Украина вернула более 200 своих военных и гражданских граждан из российского плена.
- В частности, домой возвращаются 230 защитников. Среди них представителей Вооруженных сил Украины - 130 (среди них ТрО - 14, ВМС - 14), Национальной гвардии - 55, Государственной пограничной службы - 38, Национальной полиции - 1 и шестеро гражданских, которые были незаконно лишены свободы.