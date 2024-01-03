В Снегиревке Николаевской области россияни обстреляли склад с гуманитаркой, есть пострадавшие
Россияне ударили по складу с гуманитаркой в Снегиревке Николаевской области, есть пострадавшие, в том числе ребенок.
Источник: начальник МВА Иван Кухта
Прямая речь: "К большому сожалению, близлежащие дома на окраине города получили повреждения от взрывной волны, в результате чего среди местных жителей есть пострадавшие, получившие травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка".
По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Все службы работают на месте.
Обновлено: Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что раненая девочка находится в тяжелом состоянии. По состоянию на 20.10 ее перевозят в больницу Николаева.
Прямая речь Кима: "Сегодня в 17:45 было три прилета С-300 по Снегиревке. Ранены женщина, двое охранявших мужчин, которые охраняли склад с гуманитаркой, и 15-летняя девушка. Она тяжелая сейчас перевозим в город".