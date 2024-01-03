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В Снегиревке Николаевской области россияни обстреляли склад с гуманитаркой, есть пострадавшие

Татьяна ОлейникСреда, 3 января 2024, 20:02
В Снегиревке Николаевской области россияни обстреляли склад с гуманитаркой, есть пострадавшие
Иллюстративное фото

Россияне ударили по складу с гуманитаркой в Снегиревке Николаевской области, есть пострадавшие, в том числе ребенок.

Источник: начальник МВА Иван Кухта

Прямая речь: "К большому сожалению, близлежащие дома на окраине города получили повреждения от взрывной волны, в результате чего среди местных жителей есть пострадавшие, получившие травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка".

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По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Все службы работают на месте.

Обновлено: Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что раненая девочка находится в тяжелом состоянии. По состоянию на 20.10 ее перевозят в больницу Николаева.

Прямая речь Кима: "Сегодня в 17:45 было три прилета С-300 по Снегиревке. Ранены женщина, двое охранявших мужчин, которые охраняли склад с гуманитаркой, и 15-летняя девушка. Она тяжелая сейчас перевозим в город".

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Темы: Николаевская область
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