Трамп оспаривает решение суда Колорадо, которое запрещает ему участие в выборах

Бывший президент Дональд Трамп в среду обратился в Верховный суд США с просьбой пересмотреть решение о запрете ему участвовать в выборах, принятое Верховным судом американского штата Колорадо.

Источник: Associated Press

Детали: Трамп подал апелляцию на решение Верховного суда штата Колорадо, принятое в декабре при небольшом перевесе голосов (4:3), которое стало первым в истории случаем, когда раздел 3 14-й поправки был использован для того, чтобы запретить кандидату в президенты участвовать в выборах.

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Суд постановил, что роль Трампа в атаке на Капитолий 6 января 2021 года дисквалифицирует его в соответствии с этой статьей.

Трамп просит судей отменить решение суда Колорадо, принятое без учета его аргументов.

АР напоминает, что это конституционное положение настолько редко использовалось в американской истории, что Верховный суд США никогда не выносил решения по нему.

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Апелляция появилась на следующий день после того, как юридическая команда Трампа обжаловала решение госсекретаря штата Мэн от демократов Шенны Беллоуз о том, что Трамп не имеет права участвовать в выборах в этом штате из-за своей роли в атаке на Капитолий.

Решение Верховного суда Колорадо и госсекретаря штата Мэн приостановлены до завершения рассмотрения апелляций.

Издание также добавляет, что критики Трампа подали десятки исков с требованием дисквалифицировать его в нескольких штатах.

Напомним: Ранее Республиканская партия штата Колорадо обратилась в Верховный суд США с просьбой вмешаться после того, как верховный суд Колорадо дисквалифицировал Трампа от участия в партийных выборах (праймериз) в штате.

Кроме того, Верховный суд штата Мичиган отклонил иск с требованием запретить бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз.