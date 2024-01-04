Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп оспаривает решение суда Колорадо, которое запрещает ему участие в выборах

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 января 2024, 01:08
Трамп оспаривает решение суда Колорадо, которое запрещает ему участие в выборах
Дональд Трамп. ФОТО: GETTY IMAGES

Бывший президент Дональд Трамп в среду обратился в Верховный суд США с просьбой пересмотреть решение о запрете ему участвовать в выборах, принятое Верховным судом американского штата Колорадо.

Источник: Associated Press

Детали: Трамп подал апелляцию на решение Верховного суда штата Колорадо, принятое в декабре при небольшом перевесе голосов (4:3), которое стало первым в истории случаем, когда раздел 3 14-й поправки был использован для того, чтобы запретить кандидату в президенты участвовать в выборах.

Реклама:

Суд постановил, что роль Трампа в атаке на Капитолий 6 января 2021 года дисквалифицирует его в соответствии с этой статьей.

Трамп просит судей отменить решение суда Колорадо, принятое без учета его аргументов.

АР напоминает, что это конституционное положение настолько редко использовалось в американской истории, что Верховный суд США никогда не выносил решения по нему.

ВИДЕО ДНЯ

Апелляция появилась на следующий день после того, как юридическая команда Трампа обжаловала решение госсекретаря штата Мэн от демократов Шенны Беллоуз о том, что Трамп не имеет права участвовать в выборах в этом штате из-за своей роли в атаке на Капитолий.

Решение Верховного суда Колорадо и госсекретаря штата Мэн приостановлены до завершения рассмотрения апелляций.

Издание также добавляет, что критики Трампа подали десятки исков с требованием дисквалифицировать его в нескольких штатах.

Напомним: Ранее Республиканская партия штата Колорадо обратилась в Верховный суд США с просьбой вмешаться после того, как верховный суд Колорадо дисквалифицировал Трампа от участия в партийных выборах (праймериз) в штате.

Кроме того, Верховный суд штата Мичиган отклонил иск с требованием запретить бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз.

Темы: ТрампсудвиборыСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Три мэрии на Днепропетровщине решили не переименовывать города в рамках дерусификации

В Раде разрабатывают новую концепцию бронирования работников – глава экономкомитета

ЕС готовится к прекращению транзита российского газа через Украину - СМИ

Украина и Дания обсудят совместное производство дронов - Кулеба

Шмыгаль: Предварительно все страны ЕС согласовали помощь Украине на €50 млрд

Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП

Все новости...
Трамп
Кулеба: Трамп — это человек, с которым можно работать, просто нужно уметь
Трамп обжаловал решение штата Мэн, которое запрещает ему участие в праймериз
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
Последние новости
20:25
FIFA продлила спонсорское соглашение с Visa до конца 2026 года
20:15
Переговоры о €50 млрд для Украины осложняются из-за Венгрии - Reuters
20:04
"Через стресс": кот Степан заболел после массированного обстрела Харькова
19:52
"Шахтер" купил еще одного бразильца – сумма трансфера может достичь €16 миллионов
19:50
Как (не)вернуть беженцев. ДАВЛЕНИЕ на бизнес. ШТУРМЫ Авдеевки: какова цель россиян? / ТОК-ШОУ УП
19:44
Россия нанесла 8 ракетных ударов по Донбассу и Херсону – Генштаб
19:43
ИИ-стартап Маска собирает 6 миллиардов долларов, чтобы конкурировать с OpenAI – FT
19:42
фотоРоссийский удар по спорткомплексу в Киеве: в больнице умер тяжеловес
19:38
Плесня на стенах и гнилые овощи: на Хмельнитчине обнаружили нарушения в детском реабилитационном центре
19:26
Минобороны отсудило у "Львовского арсенала" 1,5 миллиарда за проваленный контракт на поставку мин
Все новости...
Реклама: