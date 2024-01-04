Нардепов могут не выпустить за границу без инструктажа МИД – СМИ

Для выезда в командировку за границу с нового года народным депутатам к заявлениям будут необходимы "тезисы" от Министерства иностранных дел для его официальных заявлений и комментариев на международной арене.

Источник: LIGA.net со ссылкой на распоряжение спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука

Детали: В документе говорится, что заявление нардепа о заграничной командировке может не рассматриваться, если во время предыдущего выезда депутат до начала командировки не получил "разъяснения МИД относительно внешнеполитического курса Украины или согласованные МИД тезисы официальных заявлений, комментариев народного депутата по реализации государственной политики в сфере внешних сношений по вопросам, связанным с темой командировки за границу".

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Также заявление нардепа могут не рассмотреть, если в прошлый раз он нарушил срок пребывания в командировке, самовольно сменил страну, находился в других странах или не подал отчет после возвращения.

Кроме того, в документе указан перечень лиц, которые должны согласовать заявление нардепа на выезд: это председатель комитета Рады, в который входит нардеп, председатель фракции, председатель депутатской группы, глава соответствующей делегации Рады, а также первый заместитель или заместитель спикера парламента.

После этих согласований заявление направляется Стефанчуку.