PEC: В 2023 году в мире погибли 140 журналистов, из них 81 в Секторе Газа.

В 2023 году в мире погибли 140 журналистов, из них 81 в Секторе Газа.

Источник: правозащитная организация Press Emblem Campain

Справочно: В статистике учтены все погибшие журналисты, независимо от того, была ли их смерть связана с профессиональной деятельностью.

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Дословно: "Из 140 работников СМИ, убитых в 28 странах, по меньшей мере 81 был убит в секторе Газа с 7 октября (106 по данным Сектора Газы, расхождения в цифрах объясняются разницей в квалификации журналистской профессии).

Все они были палестинцами, большинство из них работали на несколько СМИ, в том числе и иностранные. Они были убиты в результате израильских ударов, часто в своих домах, вместе с членами своих семей".

Детали: PEC отмечает, что это наибольшее количество жертв среди работников СМИ за такой короткий промежуток времени.

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Четыре журналиста погибли во время войны в Украине (1 итальянец, 1 француз, 2 россиянина), а также 4 - в Израиле. В Мексике погибло 9 журналистов, в Гватемале - 5 журналистов. По три жертвы зафиксировано в Камеруне, Индии, Ливане и Пакистане, по две жертвы - в Афганистане, Бангладеш, Гаити, Нигерии, Филиппинах и Соединенных Штатах Америки. По одному погибшему журналисту зафиксировано в следующих странах: Аргентина, Канада, Колумбия, Египет, Гондурас, Лесото, Мали, Мозамбик, Парагвай, Руанда, Сомали, Судан, Сирия и Египет.

На Ближний Восток приходится 64% случаев, или 90 смертей, далее следуют Латинская Америка - 20, Азия - 12, Африка - 11, Европа - 4 и Северная Америка - 3.

Организация отмечает, что 2023 год стал самым смертоносным для журналистов за последние 10 лет.

По сравнению с 2022 годом (116 погибших), годом начала полномасштабной войны в Украине, рост количества жертв составляет чуть более 20%. В 2012 году, самом смертоносном году с начала века, погиб 141 журналист (из них 35 - во время войны в Сирии).

Дополнительно: В то же время, согласно ежегодному отчету группы "Репортеры без границ" (RSF), в течение 11 месяцев 2023 года при исполнении служебных обязанностей было убито 45 журналистов, по сравнению с 61 журналистом, погибшим в прошлом году. Кроме того, в конце декабря Национальный союз журналистов Украины сообщал, что при исполнении профессиональных обязанностей в Украине погибли четверо гражданских медийщиков. Еще 25 работников медиа погибли во время военной службы.

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