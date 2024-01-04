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Север Украины проморозит до -13°, по всей стране дождь и мокрый снег

Катерина ТищенкоЧетверг, 4 января 2024, 13:15
Север Украины проморозит до -13°, по всей стране дождь и мокрый снег
иллюстративное фото Getty Images

В пятницу в Украине ожидается небольшой дождь и мокрый снег, ночью в Закарпатской и Ивано-Франковской областях умеренный дождь, в Карпатах и днем на востоке страны умеренные осадки.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: На севере страны на дорогах местами гололедица, в Черниговской и Сумской областях гололедица.

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Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях ночью и утром местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем 0-5° тепла; на юге страны днем 7-12° тепла; на севере Черниговской и Сумской областей ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве 5 января небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 2-4° тепла.

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В субботу, 6 января, в большинстве областей Украины без осадков, лишь в западных, днем и северных областях небольшой снег, на западе страны с дождем.

Температура в северной части страны ночью 4-9° (на севере Черниговской и Сумской областей 8-13° мороза), днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части и на Закарпатье 3-8° тепла, в Крыму до 11°.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с, днем в южных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 6 января ночью без осадков, днем небольшой снег; температура ночью 5-7°, днем 1-3° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Темы: погода
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