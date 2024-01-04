На Одещине заместитель мэра погорел на "откатах" – правоохранители

В Одесской области правоохранители уличили в коррупции чиновника городского совета, заместителя мэра.

Источник: СБУ, Нацполиция, Офис генпрокурора, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно полиция: "Используя свое служебное положение, правонарушитель успешно провернул коррупционную схему. Правоохранители задержали злоумышленника как только он получил обусловленную неправомерную выгоду в размере 51 тысячи гривен. По месту работы и жительства чиновника провели обыски, в ходе которых изъяли деньги и другие вещи, представляющие интерес для следствия".

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Детали: По данным источника УП, речь идет о заместителе мэра Южного по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрии Любивом.

По материалам следствия, в обмен на взятку чиновник обещал предпринимателям победу в "строительном" тендере, который финансировался из бюджета города.

В случае отказа платить "откат", чиновник угрожал создать бизнесменам искусственные препятствия при рассмотрении и согласовании тендерной документации.

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Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства фигурантом денег за "разрешение" на проведение ремонта в помещениях мобилизационного отдела горсовета.

Правоохранители задержали чиновника возле помещения горсовета во время передачи ему всей суммы взятки.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Следствие обратилось с ходатайством об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

За содеянное должностному лицу грозит до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.