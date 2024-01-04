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Центр нацсопротивления: РФ планирует оснащать крылатые ракеты кассетным боеприпасом

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 января 2024, 15:58
Центр нацсопротивления: РФ планирует оснащать крылатые ракеты кассетным боеприпасом
иллюстрация ЦНС

Центр национального сопротивления сообщает, что получил доказательства намерений оккупантов оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами.

Источник: сайт ЦНС

Детали: Отмечается, что неравнодушные предоставили "Спротиву" документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты изготавливают ракеты для дальнейших обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

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Из них известно, что Министерство обороны РФ в октябре 2023 года поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.

 

Дословно: "Пока не зафиксированы случаи применения россиянами соответствующих ракет. Однако призываем украинцев оперативно реагировать на тревогу, ведь враг пренебрегает международным правом и готов применить более смертоносное оружие против гражданского населения".

Справка: Кассетные боеприпасы - это авиабомбы, артиллерийские снаряды или ракеты, которые вместо одного большого взрывного снаряда содержат несколько сотен мелких.

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Темы: войнаРосcияоружие
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