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Киев окутывает густым туманом, в пятницу прогнозируют гололедицу

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 4 января 2024, 16:02
Киев окутывает густым туманом, в пятницу прогнозируют гололедицу
Иллюстративное фото с pixabay

До конца суток 4 января в Киеве будет держаться туман, 5 января на дорогах будет гололед. 

Источник: Украинский гидрометцентр, КГГА

Дословно Укргидрометцентр: "В ближайший час с содержанием до конца суток 4 января туман, видимость 200-500 м. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц".

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Детали: Объявлен желтый уровень опасности.

В КГГА сообщили, что специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.

Также в КГГА призвали пешеходов быть внимательными и надевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

ВИДЕО ДНЯ

Синоптики прогнозируют 5 января на дорогах местами гололедицу.

Темы: Киевпогода
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