"Стальные" пограничники уничтожили 3 комплекса "Муром-М" за сутки
Четверг, 4 января 2024, 16:51
Пограничники бригады "Гвардии наступления" уничтожили 3 российских комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-М" на Харьковщине.
Источник: Госпогранслужба
Детали: Воины "Стального кордона" вместе с бойцами одной из бригад спецназначения продолжают уничтожать средства вражеской разведки на Харьковщине.
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Отмечается, что за сутки специалисты-аэроразведчики с помощью FPV-дронов обнаружили и уничтожили 3 комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-М".
"Продолжение следует...", - обещают стальные пограничники.
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