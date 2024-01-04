"Стальные" пограничники уничтожили 3 комплекса "Муром-М" за сутки

Пограничники бригады "Гвардии наступления" уничтожили 3 российских комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-М" на Харьковщине.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Воины "Стального кордона" вместе с бойцами одной из бригад спецназначения продолжают уничтожать средства вражеской разведки на Харьковщине.

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Отмечается, что за сутки специалисты-аэроразведчики с помощью FPV-дронов обнаружили и уничтожили 3 комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-М".

"Продолжение следует...", - обещают стальные пограничники.