Житомирские полицейские разоблачили группу рэкетиров во главе с криминальным авторитетом, которые специализировались на вымогательстве.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, прокуратура Житомирщины, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Если потерпевшие не соглашались на условия фигурантов, то они силой отбирали их имущество. Также за определенный процент помогали решить финансовые конфликты криминальным путем.

Реклама:

Как установили оперативники, организовал деятельность группировки местный криминальный авторитет (по данным источника УП, гражданин 1995 г.р. по прозвищу "Помидор" -ред.). Его участники требовали надуманные долги с жителей города Коростень. Кроме того, предоставляли услуги по "урегулированию" финансовых конфликтов.

Сумма долга зависела от материального состояния потерпевшего. У одних требовали 500 долларов, у других эта сумма могла достигать и 5000. Процесс вымогательства всегда сопровождался угрозами физической расправы, повреждением или уничтожением имущества.

ВИДЕО ДНЯ

В случае отказа выполнять требования злоумышленников, бандиты отбирали имущество потерпевших, а если и такой метод убеждения не срабатывал, то переходили к физическому насилию.

В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители собрали доказательства причастности фигурантов уже к восьми эпизодам преступной деятельности (совершенных ими в течение 2021-2024 годов).

В частности, у одного из потерпевших фигуранты отобрали оборудование на более 300 000 гривен, еще у нескольких граждан, которые не согласились оплатить им "долг" отобрали охотничье гладкоствольное ружье, бензопилу и мобильный телефон, у другого требовали более 180 000 гривен.

2 января оперативники, следователи, прокуроры Житомирской областной прокуратуры при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения задержали трех участников группировки во время получения денег от потерпевшего: 900 долларов и 16 500 гривен.

На основании собранных доказательств организатору и 8 участникам следователи сообщили о подозрении. В зависимости от роли и участия в преступной деятельности действия подозреваемых квалифицированы:

- ч. 2 и 4 ст. 186 (грабеж),

- ч. 3 и 4 ст. 189 (вымогательство),

- ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по результатам проведения 28 обысков полицейские изъяли почти 6 миллионов гривен в национальной и иностранной валюте, 9 автомобилей, 2 ружья, боевые гранаты РГД-5 с взрывателями, боеприпасы, холодное оружие, биты и прочее.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Проверяется причастность фигурантов к совершению других преступлений на территории области.

За содеянное может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.