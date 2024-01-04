Житомирские полицейские разоблачили группу рэкетиров во главе с криминальным авторитетом, которые специализировались на вымогательстве.
Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, прокуратура Житомирщины, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Если потерпевшие не соглашались на условия фигурантов, то они силой отбирали их имущество. Также за определенный процент помогали решить финансовые конфликты криминальным путем.
Как установили оперативники, организовал деятельность группировки местный криминальный авторитет (по данным источника УП, гражданин 1995 г.р. по прозвищу "Помидор" -ред.). Его участники требовали надуманные долги с жителей города Коростень. Кроме того, предоставляли услуги по "урегулированию" финансовых конфликтов.
Сумма долга зависела от материального состояния потерпевшего. У одних требовали 500 долларов, у других эта сумма могла достигать и 5000. Процесс вымогательства всегда сопровождался угрозами физической расправы, повреждением или уничтожением имущества.
В случае отказа выполнять требования злоумышленников, бандиты отбирали имущество потерпевших, а если и такой метод убеждения не срабатывал, то переходили к физическому насилию.
В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители собрали доказательства причастности фигурантов уже к восьми эпизодам преступной деятельности (совершенных ими в течение 2021-2024 годов).
В частности, у одного из потерпевших фигуранты отобрали оборудование на более 300 000 гривен, еще у нескольких граждан, которые не согласились оплатить им "долг" отобрали охотничье гладкоствольное ружье, бензопилу и мобильный телефон, у другого требовали более 180 000 гривен.
2 января оперативники, следователи, прокуроры Житомирской областной прокуратуры при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения задержали трех участников группировки во время получения денег от потерпевшего: 900 долларов и 16 500 гривен.
На основании собранных доказательств организатору и 8 участникам следователи сообщили о подозрении. В зависимости от роли и участия в преступной деятельности действия подозреваемых квалифицированы:
- ч. 2 и 4 ст. 186 (грабеж),
- ч. 3 и 4 ст. 189 (вымогательство),
- ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, по результатам проведения 28 обысков полицейские изъяли почти 6 миллионов гривен в национальной и иностранной валюте, 9 автомобилей, 2 ружья, боевые гранаты РГД-5 с взрывателями, боеприпасы, холодное оружие, биты и прочее.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Проверяется причастность фигурантов к совершению других преступлений на территории области.
За содеянное может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.