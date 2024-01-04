Лукашенко гарантировал неприкосновенность себе и семьи

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 3 января подписал поправки к закону, определяющие права и полномочия действующего и бывших глав государства, в том числе гарантии неприкосновенности.

Источник: о подписании закона сообщила пресс-служба Лукашенко, а о его деталях рассказывала белорусская служба "Радио Свобода", "Европейская правда"

Детали: Новая редакция закона "О президенте Республики Беларусь" призвана привести его в соответствие с конституцией, обновленной в 2022 году.

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Ключевое изменение касается гарантий для президента Беларуси и его семьи. Среди прочего, члены семьи действующего главы государства – родители, супруги и дети – получают все гарантии, что и он сам, за исключением зарплаты.

После прекращения полномочий президент Беларуси становится делегатом Всебелорусского народного собрания (новый орган, закрепленный в конституции 2022 года), а с его согласия – пожизненным членом Совета Республики (верхняя палата белорусского парламента).

Также он будет иметь пожизненную государственную охрану и вместе с членами семьи "не может быть привлечен к уголовной ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением своих полномочий президента", не может быть задержан или судим за них.

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Закон содержит ряд других гарантий для экспрезидента Беларуси, например о денежном и материальном обеспечении, медицинском страховании за счет бюджета, а также право на госфинансирование для продвижения белорусских национальных интересов и культуры.

Напомним, что еще в декабре прошлого года Лукашенко предусмотрел возможность оставаться в политике после гипотетической отставки с должности президента, занимаемой им незаконно.

Это стало возможным после изменения конституции, которую, по данным Лукашенко, в феврале 2022 года поддержали более 65% белорусов. Новая конституция, кроме того, "обнуляет" предыдущие президентские каденции Лукашенко.

Лукашенко закрепил свою власть после президентских выборов августа 2020 года, не признавших большинство государств мира. По их результатам было создано правительство Беларуси в изгнании, возглавляемое оппозиционеркой Светланой Тихановской.