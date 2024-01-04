Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко гарантировал неприкосновенность себе и семьи

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 4 января 2024, 19:55
Лукашенко гарантировал неприкосновенность себе и семьи
Фото - Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 3 января подписал поправки к закону, определяющие права и полномочия действующего и бывших глав государства, в том числе гарантии неприкосновенности.

Источник: о подписании закона сообщила пресс-служба Лукашенко, а о его деталях рассказывала белорусская служба "Радио Свобода", "Европейская правда"

Детали: Новая редакция закона "О президенте Республики Беларусь" призвана привести его в соответствие с конституцией, обновленной в 2022 году.

Реклама:

Ключевое изменение касается гарантий для президента Беларуси и его семьи. Среди прочего, члены семьи действующего главы государства – родители, супруги и дети – получают все гарантии, что и он сам, за исключением зарплаты.

После прекращения полномочий президент Беларуси становится делегатом Всебелорусского народного собрания (новый орган, закрепленный в конституции 2022 года), а с его согласия – пожизненным членом Совета Республики (верхняя палата белорусского парламента).

Также он будет иметь пожизненную государственную охрану и вместе с членами семьи "не может быть привлечен к уголовной ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением своих полномочий президента", не может быть задержан или судим за них.

ВИДЕО ДНЯ

Закон содержит ряд других гарантий для экспрезидента Беларуси, например о денежном и материальном обеспечении, медицинском страховании за счет бюджета, а также право на госфинансирование для продвижения белорусских национальных интересов и культуры.

Напомним, что еще в декабре прошлого года Лукашенко предусмотрел возможность оставаться в политике после гипотетической отставки с должности президента, занимаемой им незаконно.

Это стало возможным после изменения конституции, которую, по данным Лукашенко, в феврале 2022 года поддержали более 65% белорусов. Новая конституция, кроме того, "обнуляет" предыдущие президентские каденции Лукашенко.

Лукашенко закрепил свою власть после президентских выборов августа 2020 года, не признавших большинство государств мира. По их результатам было создано правительство Беларуси в изгнании, возглавляемое оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Темы: БеларусьЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму

Спикер Джонсон назвал "мертвым" законопроект о границе, включающий $60 млрд для Украины

РФ увеличивает интенсивность наступления на Северском и Бахмутском направлениях – Сырский

фотоНа Закарпатье произошел масштабный оползень: повреждены сотни деревьев

Переговоры о €50 млрд для Украины осложняются из-за Венгрии - Reuters

Три мэрии на Днепропетровщине решили не переименовывать города в рамках дерусификации

Все новости...
Беларусь
После нападения РФ на Украину 82 белоруса получили тюремные сроки за антивоенную позицию
Иммунитет, пожизненое обеспечение и охрана: Лукашенко подписал гарантии для себя и семьи
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
Последние новости
00:52
Падение Ил-76: США заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше информации
00:12
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области
23:38
Нефтяной танкер в Красном море загорелся после атаки хуситов
23:18
Bloomberg: Шольц встретится с Байденом, обсудят помощь Украине
23:02
The Telegraph: США вернут ядерное оружие в Британию, вывезенное в 2008 году
22:26
Кулеба: Угрозов срыва предоставления F-16 от Дании нет
21:50
ОбновленоУкраиной двигались российские "Шахеды", были слышны взрывы в Кропивницком
21:40
дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму
21:30
Координационный штаб: Россия предоставила список из 65 пленных, которых планировали вернуть 24 января
21:26
Экономические новости 26 января: подготовка новых правил бронирования от призыва, украинцы за год купили новых авто на 105 млрд
Все новости...
Реклама: