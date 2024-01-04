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Премьер Италии поддержала военную помощь Украине: Без этого война будет ближе к нам

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 4 января 2024, 20:20
Премьер Италии поддержала военную помощь Украине: Без этого война будет ближе к нам
ДЖОРДЖИЯ МЕЛОНИ, GETTY IMAGES

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони считает, что дальнейшая помощь Украине оружием необходима для того, чтобы обеспечить паритет на поле боя с Россией, иначе война грозит распространиться ближе к ее стране.

Источник: Мелони на итоговой пресс-конференции в четверг, 4 января, которую транслировало агентство ANSA, сообщает "Европейская правда"

Глава итальянского правительства отвергла утверждение, что "мы не должны отправлять оружие в Украину, потому что это приведет к эскалации конфликта".

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"Я думаю, что все как раз наоборот. Единственный шанс для Украины сесть за любой стол, достичь любого дипломатического решения, любого стола переговоров – это сохранить баланс, равновесие между силами на местах", – пояснила она.

"И если бы мы сделали то, что нам предлагают те, кто говорит, что мы не должны поддерживать Украину, у нас не было бы мира. У нас было бы вторжение, а значит, война ближе к дому", – добавила Мелони.

В декабре Совет министров Италии поддержал продление на еще один год – до конца 2024-го – полномочий, которые позволяют ей оказывать военную и военно-техническую помощь Украине. Решение еще должен утвердить итальянский парламент.

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Напомним, решение о предоставлении Украине военной помощи приняло еще предыдущее правительство Италии во главе с Марио Драги. После прихода осенью 2022 года к власти премьер-министра Джорджии Мелони ее Совет министров решил продлить эти полномочия на 2023 год.

На сегодня публично сообщалось о по меньшей мере семи итальянских пакетах военной помощи. В октябре глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто говорил о подготовке восьмого.

Темы: Италияпомощь Украине
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