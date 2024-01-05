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В выходные в центральные и северные области Украины придут морозы

"Украинская правда"Пятница, 5 января 2024, 13:43
В выходные в центральные и северные области Украины придут морозы
ФОТО AFP/GETTY IMAGES

В субботу 6 января в северной части Украины ожидается снег, на Закарпатье и на Прикарпатье дождь, ночью в восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: На севере страны 6 января на дорогах местами гололедица, в Волынской и Ровенской областях местами гололедица. Температура ночью 2-7° мороза, в Черниговской и Сумской областях 8-13° мороза, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 0-5° тепла; днем 1-6° тепла, в юго-западных областях 7-12° тепла, в северной части страны 0-5° мороза.

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В Киеве в субботу, 6 января, ночью без осадков, днем снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 5-7°, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, за все время метеологических наблюдений в Киеве 6 января самая высокая температура днем была +9,8° в 1988 г., самая низкая ночью -30,8° в 1935 г.

В воскресенье, 7 января, в Украине умеренный снег, днем в центральных, восточных и южных областях местами значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололедица.

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Температура в северной части страны ночью и днем 8-13° мороза (ночью на севере Черниговской и Сумской областей 15-20° мороза). На остальной территории ночью и днем 1-6° мороза, в южной части и Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы 15-20 м/с, метели.

В Киеве в воскресенье, 7 января, без осадков, ночью небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура ночью и днем 8-10° мороза.

Темы: погода
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