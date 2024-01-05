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Из-за дождей, вызвавших разливы рек, Британия страдает от паводков

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 5 января 2024, 14:38
Из-за дождей, вызвавших разливы рек, Британия страдает от паводков

После сильных дождей в пятницу главные реки Британии вышли из берегов и вызвали паводки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Reuters

Детали: На фоне стихии правительство выпустило более 300 предупреждений о паводках, туристические операторы объявили о серьезных перебоях в работе, а около тысячи домов получили повреждения.

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После штормов Британию накрыли продолжительные дожди, которые в Англии и Уэльсе быстро привели к выходу из берегов рек и водотоков, где уже наблюдался высокий уровень воды.

Река Трент в центральной Англии вышла из берегов, что заставило местные власти объявить о чрезвычайной ситуации. Пожарная служба Лондона сообщила, что ей пришлось сопровождать около 50 человек в безопасное место поздно вечером в четверг после того, как переполнился канал на востоке столицы.

Железнодорожная компания Great Western Railways сообщила о перекрытии движения поездов в трех частях юга страны. Автодороги в наиболее пострадавших районах также перекрыты.

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Ранее сообщалось, что на значительной части территории Британии продолжается сложная ситуация на дорогах и подтопления после шторма, из-за чего тысячи домохозяйств оставались без электроснабжения.

Напомним, значительные логистические проблемы из-за непогоды наблюдались в Британии и на прошлой неделе. В частности, из-за подтопления тоннеля один день не курсировали поезда Eurostar, что сорвало предновогодние планы тысячам людей.

Между тем в Германии еще с предновогодней недели после затяжных дождей также начались наводнения.

Темы: погодаВеликобритания
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