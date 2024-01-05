Российская армия ударила по предприятию в Херсонской области, есть погибший и раненый
Пятница, 5 января 2024, 18:27
Армия РФ 5 января ударила по аграрному предприятию в селе Ингулец Херсонской области: один человек погиб, еще один ранен.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин
Прямая речь: "От полученных ранений погиб 35-летний мужчина. Сочувствую родным убитого… Также травмирован 60-летний житель. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно".
Реклама: