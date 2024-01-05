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Российская армия ударила по предприятию в Херсонской области, есть погибший и раненый

Татьяна ОлейникПятница, 5 января 2024, 18:27
Российская армия ударила по предприятию в Херсонской области, есть погибший и раненый
Иллюстративное фото

Армия РФ 5 января ударила по аграрному предприятию в селе Ингулец Херсонской области: один человек погиб, еще один ранен.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "От полученных ранений погиб 35-летний мужчина. Сочувствую родным убитого… Также травмирован 60-летний житель. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно".

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Темы: Херсонская областьобстрелжертвывойна
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