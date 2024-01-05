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Россияне пытались 10 раз штурмовать на левобережье Днепра – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 5 января 2024, 19:44
Россияне пытались 10 раз штурмовать на левобережье Днепра – Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщают, что оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, там в течение суток произошло 10 безуспешных российских штурмов.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В течение суток произошло 56 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника".

Детали: На Купянском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника в районе Синьковки Харьковской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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На Авдеевском направлении наши защитники отразили 3 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 16 - вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать окупантов возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском, Шахтерском и Запорожском направлениях враг наступательных действий не вел.

Темы: Генштабвойна
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