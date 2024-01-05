Стефанчук рассказал, за что возьмутся нардепы на первом же заседании Рады
Пятница, 5 января 2024, 21:18
Верховная Рада намерена возвратиться к вопросу о назначении главы Счетной палаты Украины на первом же пленарном заседании в январе 2024 года.
Источник: председатель украинского парламента Руслан Стефанчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Ситуация такова, что мы находимся в этом вопросе. Парламент не принял решения по нему. Поэтому первое заседание (в 2024 году) начнется сразу с голосования, связанного с назначением Ольги Пищанской на должность председателя Счетной палаты.
Следовательно, если будут голоса – назначим госпожу Пищанскую, если же нет – значит, Верховная Рада Украины будет реализовывать дальше свое право вносить кандидатуру на руководителя Счетной палаты".
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Предыстория:
- Верховная Рада 21 декабря 2023 года проголосовала за назначение четырех членов Счетной палаты, несмотря на призыв послов стран G7 не спешить с этим принятием.
- В частности, сроком на 6 лет были назначены Елизавета Пушко-Цибуляк, Сергей Ключка, Ольга Пищанская и Кирилл Клименко.
- В то же время на том заседании Рада не смогла назначить Ольгу Пищанскую на должность председателя Счетной палаты Украины. На этапе сигнального голосования стало понятно, что часть депутатов не поддержат принятие этого решения "на главном голосовании", поэтому рассмотрение вопроса отложили.
- С 16 июля 2020 года по 5 сентября 2023-го Пищанская занимала должность главы Антимонопольного комитета Украины. Ее считают приближенной к семье Зеленских.