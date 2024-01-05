Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Стефанчук рассказал, за что возьмутся нардепы на первом же заседании Рады

Валентина РоманенкоПятница, 5 января 2024, 21:18
Стефанчук рассказал, за что возьмутся нардепы на первом же заседании Рады
фото с сайта "Интерфакс-Украина"

Верховная Рада намерена возвратиться к вопросу о назначении главы Счетной палаты Украины на первом же пленарном заседании в январе 2024 года.

Источник: председатель украинского парламента Руслан Стефанчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Ситуация такова, что мы находимся в этом вопросе. Парламент не принял решения по нему. Поэтому первое заседание (в 2024 году) начнется сразу с голосования, связанного с назначением Ольги Пищанской на должность председателя Счетной палаты.

Следовательно, если будут голоса – назначим госпожу Пищанскую, если же нет – значит, Верховная Рада Украины будет реализовывать дальше свое право вносить кандидатуру на руководителя Счетной палаты".

Реклама:

Предыстория:

  • Верховная Рада 21 декабря 2023 года проголосовала за назначение четырех членов Счетной палаты, несмотря на призыв послов стран G7 не спешить с этим принятием.
  • В частности, сроком на 6 лет были назначены Елизавета Пушко-Цибуляк, Сергей Ключка, Ольга Пищанская и Кирилл Клименко.
  • В то же время на том заседании Рада не смогла назначить Ольгу Пищанскую на должность председателя Счетной палаты Украины. На этапе сигнального голосования стало понятно, что часть депутатов не поддержат принятие этого решения "на главном голосовании", поэтому рассмотрение вопроса отложили.
  • С 16 июля 2020 года по 5 сентября 2023-го Пищанская занимала должность главы Антимонопольного комитета Украины. Ее считают приближенной к семье Зеленских.

Темы: Верховная РадаСчетная палата
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму

Спикер Джонсон назвал "мертвым" законопроект о границе, включающий $60 млрд для Украины

РФ увеличивает интенсивность наступления на Северском и Бахмутском направлениях – Сырский

фотоНа Закарпатье произошел масштабный оползень: повреждены сотни деревьев

Переговоры о €50 млрд для Украины осложняются из-за Венгрии - Reuters

Три мэрии на Днепропетровщине решили не переименовывать города в рамках дерусификации

Все новости...
Верховная Рада
Стефанчук: Есть идея создать в Раде комитет по вопросам НАТО
Стефанчук о новых требованиях к нардепам для выезда за границу: "Очень важный one voice"
Комитет Рады взялся за законопроект о мобилизации: присутствуют Залужный и Умеров
Последние новости
02:50
Дело о домогательствах: суд обязал Трампа выплатить более $80 млн
01:54
На громаду Сумщины россияне за день сбросили 37 мин – ОВА
00:52
Падение Ил-76: США заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше информации
00:12
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области
23:38
Нефтяной танкер в Красном море загорелся после атаки хуситов
23:18
Bloomberg: Шольц встретится с Байденом, обсудят помощь Украине
23:02
The Telegraph: США вернут ядерное оружие в Британию, вывезенное в 2008 году
22:26
Кулеба: Угрозов срыва предоставления F-16 от Дании нет
21:50
ОбновленоУкраиной двигались российские "Шахеды", были слышны взрывы в Кропивницком
21:40
дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму
Все новости...
Реклама: