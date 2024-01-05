Стефанчук рассказал, за что возьмутся нардепы на первом же заседании Рады

Верховная Рада намерена возвратиться к вопросу о назначении главы Счетной палаты Украины на первом же пленарном заседании в январе 2024 года.

Источник: председатель украинского парламента Руслан Стефанчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Ситуация такова, что мы находимся в этом вопросе. Парламент не принял решения по нему. Поэтому первое заседание (в 2024 году) начнется сразу с голосования, связанного с назначением Ольги Пищанской на должность председателя Счетной палаты.

Следовательно, если будут голоса – назначим госпожу Пищанскую, если же нет – значит, Верховная Рада Украины будет реализовывать дальше свое право вносить кандидатуру на руководителя Счетной палаты".

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