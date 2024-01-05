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В Киеве саперы обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал"

Татьяна ОлейникПятница, 5 января 2024, 21:44
В Киеве саперы обезвредили боевую часть российской ракеты Кинжал
Фото - ГСЧС

В Киеве саперы ГСЧС обезвредили боевую часть российской аэробалистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Источник: ГСЧС

Дословно: "Иметь дело с разными видами боеприпасов, ракетами, самодельными взрывными устройствами для саперов ГСЧС - это обыденное дело, которое они выполняют ради безопасности украинского народа".

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Сегодня пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины работали в Шевченковском районе Киева, достижение наших специалистов – ракета "Кинжал".

 
Фото - ГСЧС
 
Фото - ГСЧС

Что предшествовало:

  • 2 января за почти 6 часов воздушной тревоги, враг запустил на столицу Украины примерно полтора десятка "Шахедов", вслед за ними - группами и волнами крылатые ракеты и аэробалистические ракеты "Кинжал".
  • По данным Воздушных сил, по состоянию на 2 января Россия выпустила по территории Украины 63 "Кинжала". Способные поражать баллистику современные системы западного образца уничтожили 25 из них.

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Темы: ракетный ударГСЧС
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