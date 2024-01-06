Мошенники используют последний обмен пленными для наживы – Штаб по вопросам военнопленных

Военнопленные, которые 3 января 2024 года вернулись домой, фото из Telegram Андрея Ермака

Мошенники начали использовать последний обмен военнопленными с РФ, который состоялся 3 января, для наживы.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram

Дословно: "В соцсетях появились профили, которые представляют себя освобожденными из плена защитниками, призывают обращаться и обещают предоставить информацию якобы о тех военных, кого они видели в плену. Впоследствии под разными предлогами начинают просить деньги".

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Детали: По информации специалистов, в профилях могут быть фото и видео защитников с "обмена 230" или фото- и видеоматериалы из других подобных событий.

В штабе по вопросам обращения с военнопленными призвали не доверять, поскольку за этими страницами и профилями соцсетей скрываются мошенники: "Будьте бдительны и обращайтесь только к официальным ресурсам Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными".